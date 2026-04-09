VIDEO-FOTO/ SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO PER RAFFORZARE LA SICUREZZA SUL LAVORO NEL TERAMANO, ECCO I DETTAGLI DELL'INIZIATIVA

È stato sottoscritto oggi, presso il Palazzo del Governo di Teramo, il nuovo Protocollo d’Intesa per il rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro nella provincia. La firma è avvenuta nel corso della riunione dell’Osservatorio Provinciale sulla sicurezza sul lavoro, convocata dal prefetto Fabrizio Stelo. L’incontro ha rappresentato un momento importante di confronto tra istituzioni e soggetti coinvolti sul tema della prevenzione e della tutela dei lavoratori. Presente l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Il protocollo punta a consolidare le azioni di controllo, sensibilizzazione e coordinamento tra gli enti, con l’obiettivo di ridurre gli infortuni e promuovere una maggiore cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Alla riunione hanno preso parte i componenti dell’Osservatorio e i rappresentanti delle istituzioni locali, confermando l’attenzione del territorio su un tema di primaria importanza.