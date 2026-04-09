CADE UN’ALTRA VALANGA SUL GRAN SASSO, SI VERIFICA LA PRESENZA DI PERSONE COINVOLTE

Nuova valanga sul Gran Sasso. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è impegnato nelle operazioni di verifica, a seguito di una valanga caduta nell’area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso. Al momento non risultano segnalazioni di persone coinvolte. Le attività sono in corso con una squadra di terra impegnata nella perlustrazione del fronte valanghivo, supportata da un’Unità Cinofila da Valanga, per la ricerca di eventuali persone travolte. In supporto alle operazioni è impiegato anche l’elicottero del 118 decollato da L’Aquila, che sta effettuando sorvoli dell’area interessata. Sul posto stanno anche operando squadre dei Vigili del Fuoco e operatori del soccorso alpino della Guardia di Finanza.