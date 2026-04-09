OSPEDALE IN LUTTO PER LA MORTE DI UNA CONOSCIUTISSIMA INFERMIERA DI 52 ANNI

Un silenzio carico di dolore avvolge la comunità teramana per la scomparsa di Lara Mazzacone, venuta a mancare nella notte all’età di soli 52 anni, dopo aver affrontato con grande dignità una malattia che da tempo segnava il suo cammino. Lara era un volto familiare e rassicurante per tanti pazienti dell’Ospedale “Mazzini”, dove lavorava come infermiera nel reparto di Oculistica. Un lavoro svolto con dedizione, sensibilità e una profonda umanità che l’avevano resa, negli anni, non solo una professionista stimata, ma anche una presenza amata da colleghi e pazienti. In queste ore, il dolore attraversa non solo la sua famiglia, ma tutto il personale sanitario che con lei ha condiviso turni, fatiche e sorrisi. Il suo ricordo vive nelle parole di chi l’ha conosciuta: una donna gentile, sempre disponibile, capace di prendersi cura degli altri anche nei momenti più difficili. Lara lascia il marito Nazzareno e tre figli, ai quali si stringe l’intera comunità con affetto e rispetto, in un abbraccio che prova, almeno in parte, a lenire una perdita così grande. La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Petrucci di Villa Pavone, dove in tanti stanno rendendo omaggio alla sua memoria. I funerali si terranno domani, venerdì 10 aprile, alle ore 15:00, nella Chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Piazza Garibaldi.Nel ricordo di Lara resta l’esempio silenzioso di chi ha dedicato la propria vita agli altri, lasciando un segno profondo in chi ha avuto la fortuna di incontrarla.