VALANGA A CAMPO IMPERATORE, NESSUNA PERSONA COINVOLTA

Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ha concluso le operazioni di bonifica della valanga distaccatasi nell’area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso.

Le attività hanno previsto sorvoli dell’area con l’elicottero del 118 decollato da L’Aquila, ricerca con apparecchiature ARTVA, sondaggi nelle zone di maggiore accumulo e battute di ricerca con Unità Cinofila da Valanga (UCV) specializzate del CNSAS. Tutte le verifiche hanno dato esito negativo e non sono state individuate tracce di eventuali persone coinvolte. Sul posto hanno operato anche squadre dei Vigili del Fuoco e operatori del soccorso alpino della Guardia di Finanza.