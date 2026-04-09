LETTERA APERTA/ CONSORZIO SHOPPING IN TERAMO CENTRO AL SINDACO: "PIANGE IL SUO TELEFONO, BASTA PENALIZZARE LA NOSTRA CITTA'"

LETTERA APERTA. Piange il telefono, signor Sindaco. Un'occasione perduta quella dell'assemblea pubblica di mercoledì scorso. C'erano tutti: politici, residenti, imprenditori e perfino semplici curiosi. Tutti, o quasi. Mancava Lei signor Sindaco, impegnato in altre faccende romane forse più importanti. Peccato. Avremmo potuto confrontarci e dirci faccia a faccia tutto quel che pensiamo gli uni degli altri, con colui che rappresenta la massima autorità cittadina. Non è stata sufficiente la presenza dell'assessore Filipponi, il quale, nonostante la buona volontà e le acrobatiche capriole "pro domo sindaco", non ha fatto altro che ripetere quello che ci siamo detti in altri innumerevoli incontri, lasciando argomenti in sospeso e nemmeno stavolta chiariti. Sarebbe bastata una telefonata ad assemblea terminata o poco dopo: "Ci sentiamo pomeriggio quando torno", ci aveva promesso. Avremmo voluto sentire da Lei la risposta a queste domande. Le replichiamo oggi, con quest'altra lettera aperta:

1) L'approvazione del PUMS è soggetta alla Valutazione dell 'Impatto Ambientale: Quali sono i punti che ne determinano il risultato?

2) A chi giova la fine del Centro Storico? Quali sono i progetti in cantiere nella zona retrostante la Stazione Ferroviaria (Ex Villeroy)?

3) Tempo fa si è parlato di riportare gli uffici comunali in Centro. Furono indicati anche dei siti sicuramente idonei: Ex store Di Dionisio, via Cesare Battisti; Ex Inail, via Carducci.

Ribadiamo ancora una volta che siamo favorevoli alla crescita di altre zone urbane. Tuttavia pensiamo che questo non debba avvenire penalizzando aree della città già in stato di sofferenza per scelte inappropriate.

Il Consorzio Shopping in Teramo Centro

La Presidente Franca Labrecciosa e il vice presidente Osvaldo Di Teodoro