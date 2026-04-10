È UN TERAMANO IL NUOVO AMORE DI ANGELINA MANGO?



È un teramano il nuovo amore di Angelina Mango? Secondo le indiscrezioni, il cuore dell’artista batterebbe proprio per un giovane originario di Teramo: si tratta di Antonio Agostinelli, fotografo e professionista del digitale, con cui sarebbe nata una sintonia speciale negli ultimi mesi. La notizia, rilanciata dal settimanale Chi, arriva in un momento particolarmente positivo per la cantante, che sta vivendo una vera fase di rinascita personale e artistica. Dopo un periodo di pausa necessario, Angelina è tornata sul palco con nuova energia, portando in tour vecchi successi e i brani più recenti del suo ultimo progetto discografico, Caramè. Il pubblico, che non ha mai smesso di sostenerla, ha accolto con entusiasmo questo ritorno. Tra i segnali più evidenti dell’affetto nei suoi confronti, anche la presenza di Maria De Filippi a una delle tappe romane del tour: un gesto che ha sottolineato ancora una volta il legame speciale nato ad Amici. Ma è sul fronte sentimentale che si concentrano ora le attenzioni. Stando ai rumors, la relazione con il chitarrista Antonio Cirigliano si sarebbe conclusa già lo scorso anno, lontano dai riflettori e senza annunci ufficiali. Una chiusura discreta che avrebbe lasciato spazio, col tempo, a un nuovo legame. Proprio in questo contesto sarebbe entrato nella vita della cantante Antonio Agostinelli. Classe 1994, come lei, è un content creator, social media manager e fotografo, laureato in Scienze della Comunicazione a Teramo. I due si sarebbero conosciuti per lavoro durante le riprese del videoclip di “Velo sugli occhi”, nell’ottobre 2025. Da lì, secondo le indiscrezioni, il rapporto si sarebbe progressivamente intensificato. Sui social di Agostinelli compaiono alcune immagini che lo ritraggono insieme ad Angelina, ma senza elementi che confermino apertamente una relazione. Tuttavia, secondo quanto riportato, la frequentazione sarebbe cresciuta lontano da occhi indiscreti, fino a diventare qualcosa di più profondo. Al momento, è bene sottolinearlo, non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Si tratta di voci e ricostruzioni che emergono in un periodo particolarmente felice per la cantante, tra nuovi progetti e un ritrovato equilibrio. Se il gossip dovesse rivelarsi fondato, per Angelina Mango si tratterebbe dell’ennesimo tassello di una stagione di cambiamenti, in cui musica e vita privata sembrano procedere nella stessa direzione: quella di una nuova, luminosa ripartenza.