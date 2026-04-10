LA PROTESTA / «SINDACO, VENGA A FARSI UNA PASSEGGIATA A PORTA ROMANA»

«Ormai è più di un anno e mezzo che spaccano rombono, riaprono, rirompono... parcheggi inutilizzati, inutilizzabili in più, se poi non paghi la sosta o arrivi con un quarto d'ora di ritardo, ti fanno 60 € di multa... l'ultima ieri mi è arrivata». È un grido d'allarme vero e proprio quello che viene da un residente di Porta Romana, che si fa portavoce dell'esasperazione collettiva: «Non è più vivibile questa situazione in pieno centro, invitiamo il Sindaco a farsi un giro stamattina a Porta romana così si rende conto di come dobbiamo vivere». E in più, tanto per non smentirci... non c'è quasi mai uno straccio di autorizzazione comunale esposta nei vari cantieri...