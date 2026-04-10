È MORTO L'UOMO CHE SI È SCHIANTATO IERI CONTRO UN MURETTO A TORTORETO

È morto il 65enne coinvolto ieri in un violento incidente stradale quando, al volante della sua auto, una Fiat Panda, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo contro il muro di contenimento della carreggiata opposta a Tortoreto. La vittima è Alfonso Ceci, imbianchino residente nella cittadina costiera. Le condizioni del 65enne erano apparse fin da subito gravissime: i soccorritori avevano avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguite a lungo nel tentativo disperato di salvargli la vita. Dopo oltre quaranta minuti di intervento, l’uomo era stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Mazzini di Teramo, ma ogni sforzo si è rivelato vano. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un malore improvviso che potrebbe aver colto il conducente pochi istanti prima dell’impatto, facendogli perdere il controllo dell’auto. Nel frattempo, la Polizia Locale di Tortoreto ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico.