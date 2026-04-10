TERAMO FESTEGGIA 40ANNI DI GEMELLAGGIO CON MEMMINGEN





Ieri pomeriggio, il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto ha ricevuto in Comune il Sindaco di Memmingen Jan Rothenbacher e la delegazione istituzionale della città bavarese, giunti a Teramo per celebrare il quarantennale del gemellaggio, rinnovato con la firma di una pergamena.

Ad accogliere la delegazione della città gemellata, composta dal primo cittadino, dai consiglieri comunali Christoph Baur, Gottfried Voigt e Michael Hartge, dall’ex sindaco, cittadino onorario e cofondatore del gemellaggio Ivo Holzinger, dalla responsabile dei gemellaggi Alexandra Hartge e da una rappresentanza del corpo di Polizia della città bavarese, erano presenti oltre al Sindaco D’Alberto anche il Presidente del consiglio comunale Alberto Melarangelo, il Vicesindaco Stefania Di Padova, l’Assessore Pina Ciammariconi, i consiglieri comunali Gianni Calandrini e Pasquale Tiberi. Per l’occasione, era presente anche il Questore Pasquale Sorgonà.

“Quello con Memmingen rappresenta il gemellaggio più vero e più importante tra quelli che la nostra città ha siglato nel corso degli anni - ha sottolineato il primo cittadino - un gemellaggio che Teramo ha vissuto pienamente e che coltiva ogni anno. Non è solo un atto formale e lo abbiamo e lo avete dimostrato in più occasioni. Come Città ci siete stati vicini nel momento del terremoto, avete coltivato rapporti bellissimi con tutti i miei predecessori, e oggi siete qui con noi a rinnovare questo gemellaggio. E mai, come in questo momento, è importante promuovere il valore di questi strumenti, che rappresentano uno straordinario patrimonio di pace che dobbiamo rafforzare con l’obiettivo di continuare a costruire ponti e non muri. Questo anche nella consapevolezza che i gemellaggi sono pilastri fondamentali del processo di integrazione europea. Quell’Europa nata come progetto di Pace, che dobbiamo riprendere e portare avanti come Europa dei popoli. Un’Europa di cui in questo momento abbiamo fortemente bisogno, anche rispetto a ciò che succede nel mondo. In questa direzione, l’esempio di Memningen e Teramo è un esempio di amicizia vera, di un’amicizia che supera ogni barriera, che avvicina i popoli, le comunità, le persone. Un esempio che dobbiamo continuare a raccontare e a vivere”.

A sottolineare l’importanza del gemellaggio tra Teramo e Memmingen, anche il Sindaco della città bavarese.

“Con Teramo, ormai da moltissimi anni, c’è un rapporto di amicizia vivo e profondo – ha Rothenbacher – che coinvolge non solo i due Comuni ma anche la Polizia e i Vigili del fuoco. E sono tanti gli amici teramani che ogni anno vengono a Memmingen per vivere con noi diversi appuntamenti. Anche noi abbiamo in essere diversi gemellaggi, ma quello con Teramo è un rapporto speciale, intenso, che vede una grande partecipazione. Anche i rapporti tra le nostre due Camere di Commercio sono molto intensi e non posso che ribadire anche io l’importanza dei gemellaggi, soprattutto oggi. In un tempo come quello odierno, per l’Europa è molto importante che città come Memmingen e Teramo abbiano questo rapporto di amicizia così vero e proficuo, che abbiano degli scambi, che portino nel cuore e coltivino questo gemellaggio, che è nostra intenzione far crescere sempre di più”.