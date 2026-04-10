SILVI SENZ'ACQUA PER DUE GIORNI: SCUOLE CHIUSE E DIVIETO DI APRIRE I RUBINETTI

Silvi 10 aprile. In riferimento all’interruzione del servizio di distribuzione dell’acqua potabile da parte dell’ACA per il 13 e 14 aprile, il sindaco Andrea Scordella ha emanato due ordinanze. La prima riguarda la chiusura temporanea, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale, nelle giornate di lunedì 13 aprile 2026 e martedì 14 aprile 2026 e la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia (nidi, micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi come spazi gioco, centri per bambini e famiglie e servizi domiciliari) per la fascia di età 0-3 anni, nel periodo compreso tra lunedì 13 aprile e venerdì 17 aprile 2026. Con la seconda ordinanza dispone, a partire dal giorno 13.04.2026 e fino a successiva comunicazione di revoca, il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale per uso potabile e alimentare, in particolare per il consumo diretto (bere), per la preparazione di alimenti e bevande, per il lavaggio di alimenti, per il lavaggio di stoviglie e superfici a contatto con alimenti, per l’igiene orale e il lavaggio del viso; nonché il divieto di utilizzo dell’acqua per attività che comportino contatto con alimenti o bevande, sia in ambito domestico che commerciale e produttivo. I comportamenti essenziali che i cittadini, per la propria sicurezza e per la sicurezza pubblica, dovrebbero avere il 13 aprile e nei giorni immediatamente successivi si possono sinteticamente riassumere in due parti: 1) dalle 6 di lunedi 13 aprile non aprire assolutamente i rubinetti e chi dispone in casa dell’autoclave deve chiudere il rubinetto di immissione dell’acqua nel serbatoio prima delle 6 e assicurarsi bene di averlo fatto correttamente. 2) Dopo martedi 14 aprile, quando sarà comunicato la ripresa dell’erogazione idrica, è bene non utilizzare l’acqua per scopi alimentari (bere e cucinare) per altri tre giorni, ma di utilizzarla invece largamente per le pulizie, per la lavatrice ed altri usi non alimentari, purchè fluisca abbondantemente. Questo perché le analisi di potabilità, chimiche e batteriologiche, hanno tempi tecnici di almeno un giorno per avere i risultati. Inoltre, sicuramente l’acqua verrà disinfettata opportunamente con ozono e radiazione ultravioletta e la riapertura dei rubinetti favorirà la circolazione di acqua disinfettata igienizzando la rete. Per tutto il periodo è indispensabile attenersi esclusivamente a notizie, comunicati e suggerimenti forniti dai comunicati ufficiali. L’ACA, per l'assenza idrica programmata del 13 e 14 Aprile, ha assicurato che per tutti i cittadini saranno disponibili due cisterne per l'acqua potabile, una in piazza Fermi (Iris) e l'altra a Largo della Porta a Silvi Paese vicino all'edicola, che saranno poi ricaricate costantemente, per quanto sarà possibile, dalle autobotti.