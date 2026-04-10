VIDEO / 174ESIMA FESTA DELLA POLIZIA, IL QUESTORE: «TERAMO CITTÀ SICURA, MA...»

Una giornata dedicata alla memoria, al riconoscimento e alla vicinanza con i cittadini. Anche nella provincia di Teramo si è celebrato il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, ricorrenza che a livello nazionale ha avuto il suo momento centrale nella suggestiva Piazza del Popolo a Roma, luogo simbolico scelto per sottolineare il legame quotidiano tra istituzioni e comunità. A livello locale, la cerimonia istituzionale si è svolta a Teramo, nella Sala Ipogea di Piazza Garibaldi, con inizio alle ore 10.30, sul tema “La polizia che guarda al futuro”. Presenti le principali autorità civili, militari e religiose del territorio. La mattinata si è aperta con un momento di raccoglimento presso la Questura, dove è stata deposta una corona d’alloro davanti alla lapide dedicata all’allievo sottoufficiale Settimio Passamonti, in memoria dei caduti della Polizia di Stato. A rendere omaggio sono stati il questore Pasquale Sorgonà, il prefetto Fabrizio Stelo e il sindaco Gianguido D’Alberto, insieme a rappresentanti dell’amministrazione comunale e a una delegazione della polizia tedesca di Memmingen. Proprio la presenza della delegazione straniera ha rafforzato lo storico gemellaggio tra le due realtà, non solo a livello di forze dell’ordine ma anche tra le rispettive comunità locali. Nel corso della cerimonia, dopo la lettura dei messaggi istituzionali del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia, il questore Sorgonà ha tracciato un bilancio delle attività svolte nell’ultimo anno sul territorio provinciale. Uno dei momenti più significativi è stato quello della consegna delle onorificenze al personale distintosi per meriti di servizio. A premiare gli agenti sono stati i familiari stessi, in un gesto simbolico volto a sottolineare il valore umano e il sostegno quotidiano che accompagna il lavoro delle donne e degli uomini in divisa. Tra i premiati figurano dirigenti, funzionari e agenti di ogni grado, oltre a personale in quiescenza, a testimonianza di un impegno che attraversa generazioni e ruoli diversi all’interno dell’istituzione.

i premiati

Vice Questore TOLLOSO Alessandro

Commissario Capo PETRELLA Matteo

Commissario Capo BRUSTENGA Caleb

Sost. Commissario GIUSTI Antonello

Ispettore FIENI Sergio

Ispettore PISELLI Luca

Sovr. Capo GABRIELE Massimiliano

Sovrintendente ANGELILLI Mario

Sovrintendente CIARROCCHI Domenico

Sovrintendente D’ILARIO Rosario

Sovrintendente LIBERATI Emiliano

Sovrintendente MARCONE Walter

Sovrintendente STURBA Massimo

V. Sovrintendente CARGINARI Fabio

V. Sovrintendente BAGNOLI Christian

A.C. DUCA Natale

Ass. BRANDIMARTE Mara

Agt. DI QUINZIO Kevin

Agt. PAOLONE Stefano

Agt. ANGELOZZI Francesco

Sost. Comm.C in quiescenza COCCIA Marco

Isp. in quiescenza DI EGIDIO Teodoro

Sov. in quiescenza CICHELLA Dani

Parallelamente alla cerimonia ufficiale, Piazza Garibaldi ha ospitato anche momenti di apertura alla cittadinanza, con la presenza di stand e dimostrazioni operative della Polizia Stradale, delle unità cinofile e degli artificieri, offrendo ai cittadini l’opportunità di conoscere più da vicino le attività quotidiane delle forze dell’ordine. Il bilancio dell’ultimo anno evidenzia un’intensa attività operativa su tutto il territorio provinciale. Sono state 553 le manifestazioni pubbliche gestite sotto il profilo dell’ordine pubblico, tra eventi sportivi, religiosi, culturali e sociali, tutte svoltesi senza criticità rilevanti. Tra queste, “Arrostiland” a Mosciano Sant’Angelo con circa 25mila presenze, la “Benedizione delle penne” al Santuario di San Gabriele e il derby calcistico Teramo-Giulianova. Sul fronte della sicurezza e della repressione dei reati, l’attività investigativa ha portato all’arresto di oltre 100 persone e alla denuncia di più di 500 soggetti per reati che spaziano dal traffico di stupefacenti allo stalking e ai maltrattamenti in famiglia. Complessivamente sono stati sequestrati quasi 120 chilogrammi di droga, di cui circa 50 tra cocaina ed eroina. Particolarmente rilevante anche l’azione preventiva della Divisione Anticrimine, impegnata nel contrasto alle truffe agli anziani e nella gestione dei fenomeni legati alla violenza domestica e di genere. Negli ultimi dodici mesi sono stati emessi 76 fogli di via, 63 avvisi orali e 34 ammonimenti, molti dei quali legati a situazioni familiari critiche. Importante anche il lavoro svolto nell’ambito della sicurezza sportiva e urbana, con 72 DASPO e 34 DASPO urbani emessi nei confronti di soggetti responsabili di comportamenti violenti. Sul piano patrimoniale, è stata eseguita una significativa confisca di beni riconducibili a un gruppo criminale albanese attivo nel commercio di veicoli nella zona costiera nord della provincia. Intensa anche l’attività amministrativa: la Divisione Polizia Amministrativa ha rilasciato quasi 10mila passaporti e oltre 500 porti d’arma per uso sportivo, mentre l’Ufficio Immigrazione ha gestito circa 11mila pratiche di soggiorno e disposto 53 espulsioni. A supporto di tutte queste attività, fondamentale si è rivelato il lavoro degli uffici tecnici, logistici e amministrativi, così come il contributo del volontariato, in particolare dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Un anniversario che, ancora una volta, ha rappresentato non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, nel segno della sicurezza condivisa e della presenza costante sul territorio.