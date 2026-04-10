FALSI AVVISI TARI, POLISERVICE INVITA A DIFFIDARE

Ad alcuni utenti sono pervenuti sms che comunicano presunte irregolarità da sanare in merito alla tassa rifiuti TARI. “Non aprite link, ne’ telefonate ai numeri suggeriti nel messaggio” è l’invito di Poliservice Spa. Lo spam SMS (o smishing) consiste in messaggi indesiderati e spesso fraudolenti, inviati da computer per rubare dati personali o bancari (phishing). Non cliccare mai sui link, non rispondere e non scaricare allegati, non richiamare alcun numero. Poliservice, i Comuni soci, l'Unione di Comuni Val Vibrata o altre aziende che operano con e per conto della Spa, non inviano mai messaggi contenenti link da aprire, file compressi o numeri da richiamare. Fate attenzione. Si tratta di truffe.