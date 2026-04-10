DOMANI RIAPRONO I PRATI DI TIVO: LOCALI E NEVE PER IL WEEK END





Dopo giorni di attesa e incertezze, arriva finalmente una notizia attesa da molti: da domani sarà nuovamente possibile raggiungere i Prati di Tivo. Un segnale importante per i tanti che nelle ultime ore hanno cercato di capire tempi e modalità della riapertura. L’interesse è altissimo. Decine e decine di richieste stanno arrivando da ovunque, segno di quanto la località montana sia sempre un punto di riferimento per il turismo e il tempo libero. La possibilità di tornare a salire rappresenta infatti una boccata d’ossigeno dopo le limitazioni imposte per il rischio valanghe. Da domani, dunque, si riapre. E i Prati di Tivo tornano finalmente a vivere. Domani saranno il Bar Prati di Tivo di Antonio Riccioni, Gran Baita, la cantina dell'Orso e rifugio Cima alta.





