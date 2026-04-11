STRAPPA E IMBRATTA I MANIFESTI DEL COETANEO MORTO, DENUNCIATA 78ENNE



Avrebbe prima scritto frasi offensive sui manifesti funebri di un amico scomparso, poi li avrebbe strappati dalle bacheche del paese, proprio all’indomani delle esequie. Una donna di 78 anni, residente nella Marsica, è finita nei guai dopo aver preso di mira i manifesti funebri di un compaesano recentemente scomparso. Nei suoi confronti è stata presentata una denuncia alla procura della Repubblica. L’ipotesi di reato riguarda il danneggiamento di affissioni pubbliche, che prevede una sanzione amministrativa compresa tra 44 e 700 euro. Non sono emerse spiegazioni certe alla base del comportamento. Non è chiaro se tra i due ci fossero vecchie tensioni o incomprensioni, ma ciò che è certo è che l’azione è stata ripetuta più volte, anche dopo i richiami dei familiari del defunto. Anzi, la donna avrebbe proseguito passando da una bacheca all’altra e rimuovendo i necrologi. Alcuni parenti l’hanno anche fotografata mentre compiva questi gesti nella zona di San Lorenzo, materiale poi consegnato alle autorità.



Foto: elaborazione AI - certastampa digital