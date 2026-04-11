LADRO MALDESTRO. SPACCA VETRINA DI PIZZERIA MA SI FERISCE E FUGGE



Avrebbe agito da solo, all’1,30 di notte, utilizzando un sasso raccolto in strada per infrangere una vetrina del locale. È finita con un tentativo di furto finito male e un locale danneggiato nel cuore della notte. È quanto accaduto a Montesilvano, in via Vestina, dove un malvivente ha preso di mira la pizzeria “Ciferni”. Nonostante l’irruzione, non è stato portato via nulla. Dopo aver provocato danni, infatti, il ladro avrebbe provato a introdursi all’interno, ma si sarebbe ferito con i vetri rotti, decidendo così di darsi alla fuga. Sul posto sono rimasti il sasso e tracce di sangue. I filmati delle telecamere sono già nelle mani della Polizia.



Foto: elaborazione AI - certastampa digital