BIMBO DI SEI MESI MUORE AL PRONTO SOCCORSO DEL MAZZINI



Tragedia al pronto soccorso dell’ospedale di Teramo, dove un bambino di appena sei mesi è deceduto dopo essere stato trasportato d’urgenza dai genitori in condizioni disperate. Il piccolo, di nazionalità asiatica, è arrivato in ospedale già in arresto cardiocircolatorio. I sanitari hanno immediatamente avviato tutte le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile. Il bambino si è spento tra le mani del personale medico, che ha lottato fino all’ultimo per strapparlo alla morte. I genitori, residenti in Italia da anni, hanno accompagnato il figlio al pronto soccorso in una corsa contro il tempo che purtroppo si è conclusa col peggiore degli esiti. Sul caso come riferisce il Centro, è stata già aperta un’inchiesta da parte della Procura. Gli inquirenti hanno disposto l’acquisizione delle cartelle cliniche per chiarire ogni aspetto della vicenda e verificare eventuali responsabilità. Non si esclude che possano essere disposti ulteriori accertamenti, tra cui l’autopsia, per stabilire con esattezza le cause del decesso.

foto: archivio