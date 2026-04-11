×

Avviso

Non ci sono cétégorie

SCOPERTI E DENUNCIATI SETTE DISTRIBUTORI CHE VENDEVANO CARBURANTI IRREGOLARI E PERICOLOSI

FINANZABENZINAI Finanzieri del Comando Provinciale di  Roma hanno portato a termine un piano straordinario di controlli nel
comparto della distribuzione stradale di carburanti, volto a contrastare le frodi fiscali, garantire la
trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. Le  Fiamme Gialle del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma hanno  operato in stretta sinergia con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo). I controlli  hanno interessato sette distributori stradali e sono stati eseguiti
avvalendosi del Laboratorio chimico mobile di Roma dell'Agenzia, che  ha consentito di verificare in tempo reale la qualità del carburante  erogato. Dalle analisi eseguite sui campioni di gasolio prelevati, è  emerso che il punto di infiammabilità (Flash point) del carburante  risultava essere ben al di sotto del limite minimo di legge, stabilito in circa 55°C.
Tale anomalia chimica determina gravi rischi di scoppio e incendio  durante la movimentazione del prodotto, oltre a esporre i cittadini a  possibili malfunzionamenti ai motori, cali di rendimento e danni  ambientali. All'esito delle operazioni, i militari hanno sequestrato  quasi 24.000 litri di gasolio e posto i sigilli a quattro colonnine di erogazione. I legali rappresentanti delle società di gestione dei  distributori sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per le  ipotesi di reato di frode nell'esercizio del commercio esottrazione  all'accertamento o al pagamento dell'accisa. 