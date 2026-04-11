ALL'ASTA UN GRANDE COMPLESSO TURISTICO SULLA COSTA TERAMANA CON ALBERGO, RISTORANTE, PISCINA E CHIESA

Un intero complesso turistico con ristorante, pizzeria, piscina, albergo e chiesetta, affacciato sulla costa teramana finirà all’asta a fine mese. È fissata per il prossimo 29 aprile, infatti, la vendita giudiziaria di una struttura ricettiva situata nel territorio di Martinsicuro, in via del Semaforo. Si tratta di un compendio immobiliare di ampie dimensioni, composto da diverse unità e destinazioni d’uso, che comprende sia spazi dedicati all’ospitalità sia aree per il tempo libero e la ristorazione. Nel dettaglio, il lotto include un’estesa area esterna di oltre 15mila metri quadrati, attrezzata con piscina, solarium, zone per attività sportive, percorsi pedonali, aree verdi e parcheggi. Fanno parte della vendita anche un ristorante-pizzeria distribuito tra piano terra e primo piano, dotato di cucina, sale su due livelli e una terrazza panoramica in parte coperta, e un albergo sviluppato su più piani, dall’interrato fino al sottotetto. La struttura alberghiera è completa di camere con bagno privato, spazi comuni, bar, hall, magazzini e locali tecnici, oltre a un ampio porticato, terrazze e persino una cappella adiacente. Secondo quanto riportato nella documentazione, l’intero complesso risulta attualmente libero, elemento che potrebbe rappresentare un fattore di interesse per eventuali investitori o operatori del settore turistico-ricettivo. L’asta del 29 aprile si inserisce nel contesto delle vendite giudiziarie che, sempre più spesso, riguardano strutture di grandi dimensioni, offrendo opportunità di rilancio ma anche fotografando le difficoltà attraversate da alcune realtà imprenditoriali del territorio. Prezzo: 5.097.000 di euro, offerta minima 3.822.750 di euro