GIORNALISMO ON LINE / SIMILARWEB CONFERMA ANCHE A MARZO IL SUCCESSO DI CERTASTAMPA



È successo che, in passato, il nostro pubblicare dati sulle visualizzazioni dei siti di informazione, e che vedeva certastampa in prima posizione, sia stato malrecepito da chi, probabilmente, riteneva di non essere stato adeguatamente valutato. Si trattava, all’epoca, dei dati di Alexarank, un sistema di valutazione che molti ritenevano poco affidabile. Da quando è attivo il sito Similarweb, una piattaforma leader di web analytics e digital intelligence che permette di analizzare il traffico, le prestazioni e le strategie dei siti web, dei quali stila una classifica locale e mondiale anche sulla base delle visualizzazioni, la cosa è diventata di pubblico dominio.

Ed è stato piacevole, per noi, scoprire che siamo ancora tra le primissime posizioni, così come rilevare l'entrata in classifica dell'Abruzzodaily del direttore Alfredo Giovannozzi, che in soli tre mesi ha già sopravanzato un sito quasi ventennale come Emmelle.

Si tratta di dati pubblici, consultabili da chiunque.

È ovvio che non è e non vuole essere una classifica di qualità dell’informazione, perché tutta è meritevole di lettura e i siti hanno loro vocazioni diverse, ma di quantità delle visite dei lettori, che è un comunque un indice dell’interesse che un sito genera. Ed è altrettanto ovvio che non può essere una classifica completa, essendo numerosissimi i siti in Abruzzo, ma abbiamo scelto le testate che, nelle loro cronache, dedicano le loro attenzioni anche alla nostra realtà territoriale.