MARTEDÌ ALL'UNIVERSITÀ L'OPEN DAY, ATTESI 800 STUDENTI

Si svolgerà martedì 14 aprile l’Open Day dell’Università degli Studi di Teramo previsto per il 1° aprile e rinviato a causa dell’allerta meteo.

Circa 800 studenti provenienti da tutto l’Abruzzo ma anche da Marche, Molise, Lazio e Lombardia parteciperanno alla giornata di orientamento che si svolgerà nel Polo didattico Silvio Spaventa del Campus universitario a partire dalle ore 9.15.

Dalle ore 10.00 alle 12.30 i Dipartimenti dell’Università di Teramo (Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze della comunicazione, Medicina Veterinaria, Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali) presenteranno ai partecipanti l’offerta formativa e gli sbocchi professionali dei 25 Corsi di laurea dell’Ateneo.

Gli studenti potranno, inoltre, visitare le strutture dell’Università di Teramo e conoscere i servizi offerti rivolgendosi ai desk informativi che saranno attivi per tutta la mattinata.

Sarà presente anche un desk dell'Adsu, l'azienda per il diritto allo studio, con tutte le informazioni su borse di studio, borse lavoro, mensa etc.

Nel corso dell’Open Day ciascun Dipartimento terrà workshop e laboratori interattivi.

Di seguito il programma.

Dipartimento di Bioscienze

A spasso tra cellule e tessuti - Diventa genetista per un giorno! - I microrganismi a lavoro: come i lieviti fanno il vino - Alimenti e innovazione: vedere, misurare, trasformare - Detective del pesce: sai riconoscere quello fresco?

Dipartimento di Giurisprudenza

Tutela dei figli tra genitori e Stato: la ricerca del migliore interesse del minore - Il “mystery shopping” e il test del carrello: audit aziendale o trappola disciplinare? - La scena del crimine. Le indagini telematiche e la ricerca di tracce biologiche sul luogo del delitto

Dipartimento di Medicina Veterinaria

Dal microscopio all’allevamento: come la scienza guida le produzioni animali - Dentro la cellula: alla scoperta del mondo invisibile - One Health Project, One Game.

Dipartimento di Scienze della Comunicazione

Sfide d'arte: rebus e anagrammi - Mimesis: studiare il teatro facendo teatro - Social media e piattaforme digitali: profilazione, filter bubbles e il diritto di essere “imprevedibili” - Verità e fake nella comunicazione.

Dipartimento di Scienze Politiche

Le strategie aziendali: il caso Nike - L’ordine mondiale secondo Trump - Turismo 5.0: (dis)orientiamoci negli spazi di decisione degli algoritmi di IA