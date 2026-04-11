FINISCE COL BRACCIO NELL'IMPASTATRICE, GRAVISSIMO INCIDENTE IN PIZZERIA,

Gravissimo incidente sul lavoro a Silvi dove, all’interno di una pizzeria del lungomare, un pizzaiolo sarebbe rimasto ferito mentre era impegnato nelle consuete operazioni di preparazione degli impasti. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità competenti, l'uomo avrebbe accidentalmente infilato un braccio all’interno dell’impastatrice industriale in funzione. Un gesto che si è trasformato in pochi istanti in un incubo: il macchinario avrebbe trascinato l’arto, provocando lesioni serie. Immediato l’allarme lanciato dai colleghi presenti nel locale, che hanno contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure, prima dell'arrivo dell'ambulanze e dell'elicottero, che l'ha trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono ritenute gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.