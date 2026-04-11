D'ALBERTO PUBBLICA SULLO "STATO" LA PIETRA DEI MELATINI... UNA RISPOSTA O AVVERTIMENTO POLITICO?





Ha incuriosito (e non poco) lo "stato" di whatsapp del Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, che oggi, alla fine di una settimana nella quale è stata chiamato in causa più volte, prima per le nomine alla Fondazione e poi direttamente dal consigliere regionale Sandro Mariani, che l'ha invitato ad avere «...il coraggio delle scelte...», come pure dai tanti dell Maggioranza che, in vista del rimpasto, non risparmiano mezzevoci e richieste, ha pubblicato (foto sopra) l'immortale pietra scolpita dei Melatini, con il motto "A lo parlare agi mesura". A modo suo, una risposta...