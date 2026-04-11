TERAMO, CHIUSA LA PISTA CICLOPEDONALE DEL PARCO FLUVIALE PER LAVORI

Teramo si prepara a un intervento di riqualificazione che avrà un impatto diretto su ciclisti e pedoni. Con l’ordinanza n. 68 del 10 aprile 2026, il Comune ha disposto la chiusura temporanea di un tratto della pista ciclopedonale del Parco Fluviale per consentire l’esecuzione di lavori infrastrutturali. Il provvedimento entrerà in vigore dalle ore 8:00 del 13 aprile 2026 e resterà valido fino al termine dei lavori. L’interdizione riguarda nello specifico il tratto compreso tra il ponte in legno di via del Tiro e l’incrocio con via A. De Albentiis, uno dei segmenti più frequentati dell’area verde cittadina. Alla base della decisione c’è la necessità di portare avanti gli interventi previsti nell’ambito del progetto finanziato con fondi POR FESR 2014-2020, finalizzato alla realizzazione e al potenziamento delle piste ciclabili e delle stazioni di ricarica all’interno del Parco Fluviale. Un’opera che punta a valorizzare ulteriormente uno degli spazi naturalistici più importanti della città. Per garantire la sicurezza, il tratto interessato sarà completamente transennato e dotato di segnaletica temporanea conforme alla normativa vigente. La gestione operativa delle chiusure e della comunicazione agli utenti sarà affidata alla ditta incaricata dei lavori. L’ordinanza è stata trasmessa alle principali autorità locali, tra cui Prefettura, Questura, forze dell’ordine e servizi di emergenza, per assicurare il coordinamento delle attività di controllo e vigilanza. I cittadini sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a utilizzare percorsi alternativi durante il periodo dei lavori. L’intervento, seppur comportando disagi temporanei, rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile e una migliore fruibilità del parco.