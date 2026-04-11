CADE DA UN ALBERO DI DUE METRI, È GRAVISSIMO

È caduto da un altezza di due metri, dopo essersi arrampicato su un albero, mentre era impegnato in alcuni lavori di potatura. È gravissimo un 54enne di Fano a Corno che, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso l’equilibri. La caduta si è rivelata particolarmente violenta, causando un trauma cranico e lesioni importanti al braccio destro. Scattato immediatamente l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa, che dopo aver prestato le prime cure hanno valutato la situazione come critica, richiedendo l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero, decollato da Pescara, ha raggiunto rapidamente la zona per consentire il trasferimento urgente del ferito. L’uomo è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale Ospedale Mazzini, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

foto: archivio