IL TIME OUT CAMBIA GESTIONE: DOPO 14 ANNI MARCELLO FONTI LASCIA PER COMINCIARE IL "LAVORO" PIÙ BELLO DEL MONDO: IL NONNO



Dopo quattordici anni di attività, si chiude un capitolo importante nella storia della ristorazione cittadina: Marcello Fonti ha ceduto il Time Out, il ristorante–pizzeria di via Gammellii che, nel tempo, era riuscito a ritagliarsi un’identità ben definita nel panorama gastronomico locale. Un locale che non era soltanto un punto di riferimento per mangiare, ma anche un luogo di ritrovo capace di fidelizzare una clientela ampia e trasversale. In quattordici anni, il Time Out ha costruito la propria reputazione puntando su continuità, qualità e un’atmosfera accogliente, tutto grazie al carisma di Marcello Fonti, ex atleta della nazionale di pallamano e allenatore quotatissimo nel mondo dell’handball, che aveva portato nel suo locale tutta la sua carica di empatia. Ora il testimone passa alla famiglia Nocelli, realtà con solide esperienze nella conduzione di locali, in particolare lungo la costa. Il nuovo corso non sarà però una rivoluzione, bensì un’evoluzione: l’obiettivo dichiarato è quello di mantenere l’impostazione che ha reso il Time Out apprezzato negli anni, arricchendola con nuove proposte. Tra queste, l’organizzazione di serate a tema universitario e iniziative dedicate a occasioni speciali, con l’intento di ampliare ulteriormente il pubblico e rendere il locale ancora più dinamico. Per Marcello Fonti, tuttavia, non si tratta di un addio al lavoro o di un periodo di pausa. Anzi: è già pronto ad iniziare una nuova fase della sua vita. E questa volta lontano dai fornelli e dalla gestione di un locale. Presto inizierà uno dei “lavori” più belli in assoluto: quello del nonno. È attesa a giorni, infatti, la nascita della figlia della sua primogenita Clarissa, un evento che segna per lui l’inizio di un’esperienza completamente nuova, forse la più emozionante. Dalla ristorazione allo sport, fino alla famiglia: per Marcello Fonti cambia lo scenario, ma resta intatta la passione con cui ha affrontato ogni tappa del suo percorso, col massimo dell'impegno, senza farci mancare mai il suo sorriso contagioso.