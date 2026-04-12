CARNE MALCONSERVATA, DENUNCIATO ALLEVATORE, SEQUESTRATE CAPRE E PECORE MACELLATE



A Sant’Egidio alla Vibrata i Carabinieri, insieme ai militari del NIL di Teramo e al personale della Asl, hanno segnalato un allevatore per presunte irregolarità nella gestione di prodotti alimentari.

Nel corso di un’ispezione presso un’azienda agricola dedita alla produzione di carni per il consumo umano, sono emerse criticità legate allo stato di conservazione di alcuni prodotti. Le verifiche hanno portato al sequestro di 12 carcasse di caprini e di una carcassa ovina, ritenute non idonee.

La posizione dell’uomo è ora al vaglio delle autorità competenti.

Controlli anche a Tortoreto, dove i Carabinieri, affiancati dal NAS di Pescara, hanno effettuato un’ispezione all’interno di un bar.

Nel corso delle verifiche sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie, strutturali e procedurali. Il legale rappresentante dell’attività è stato segnalato all’autorità sanitaria.