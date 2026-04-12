UBRIACHI ALLA GUIDA: 18 CONTROLLI, 4 PATENTI RITIRATE



Operazione ad ampio raggio dei Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, che hanno intensificato i controlli sul territorio con un dispositivo rafforzato. Le verifiche hanno interessato le principali arterie stradali, i parchi pubblici, i luoghi di aggregazione giovanile, le aree residenziali e gli obiettivi sensibili.

All’attività hanno partecipato anche i reparti specializzati dell’Arma, tra cui il NAS di Pescara e il NIL di Teramo, con il supporto del personale della Asl. Nel complesso sono state identificate 134 persone e controllati 47 veicoli, oltre a 12 soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione e 8 attività commerciali.

Durante i controlli stradali, 4 conducenti sono risultati positivi all’etilometro su 18 verifiche effettuate, con conseguente ritiro della patente.