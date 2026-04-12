VIDEO-FOTO/ TERAMO, IN 400 IN CAMMINO PER CLAUDIA: RACCOLTI CINQUEMILA EURO PER IL REPARTO DI ONCOLOGIA DI TERAMO E MILLE PER L’ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA DI PESCARA

Una giornata all’insegna della solidarietà, della partecipazione e della condivisione ha animato la città di Teramo stamattina, dando il via a un percorso che promette di proseguire nel tempo. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di unire le persone attorno a un gesto concreto di aiuto, rappresenta solo il primo passo di un calendario di appuntamenti che continuerà nelle prossime settimane. “Questa è la prima camminata metabiolica di oggi – è stato sottolineato durante l’evento dalla presidentessa dell'associazione Lucis ETS Linda Di Paolantonio – ma ce ne sarà un’altra il 10 maggio a Mosciano e una terza il 28 giugno a Giulianova”. Un percorso che punta a consolidare una rete di solidarietà sempre più ampia. Parole di profonda gratitudine sono state rivolte alla città di Teramo, all’amministrazione comunale, al vescovo e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione. “Ogni volta che abbiamo promosso qualcosa, abbiamo trovato una risposta straordinaria. Questo per noi è il regalo più grande, ha dichiarato il Sindaco Gianguido D'Alberto”. Un momento particolarmente toccante è stato dedicato al ricordo e alla presenza simbolica di Claudia “che oggi cammina in mezzo a noi”, segno tangibile di quanto il valore umano sia al centro dell’iniziativa. Durante la manifestazione è stato anche sottolineato il valore dei gesti, sia quelli silenziosi sia quelli condivisi: “I gesti più belli sono spesso quelli silenziosi, ma è giusto raccontare le azioni solidali, perché possono contagiare e ispirare altri”. La raccolta fondi ha raggiunto la cifra di oltre 5 mila euro, frutto della generosità dei partecipanti. Un risultato accolto con entusiasmo e applausi. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ad Alessandro, che ha sostenuto il progetto, e alle trainer coinvolte, tra cui Chiara Terracino e Maria Lisa Sacchetti. Un riconoscimento particolare anche a Maria, impegnata come clown doctor nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Pescara, destinatario di una parte dell’iniziativa benefica. A chiudere l’evento, un messaggio forte e condiviso: “La solidarietà è fondamentale. Tanti cuori insieme fanno la differenza. Tornare a essere più umani è oggi più che mai necessario. Ogni gesto fatto con il cuore può davvero cambiare qualcosa”. Un primo passo, dunque, che guarda già al futuro, con l’obiettivo di trasformare la partecipazione in un movimento duraturo di vicinanza e sostegno.