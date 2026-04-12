STOP ALL’ACQUA A SILVI E SULLA COSTA: SCUOLE CHIUSE E DIVIETO DI UTILIZZO DOPO IL RIPRISTINO

Una vasta operazione sulla rete idrica porterà alla sospensione programmata dell’acqua tra domenica 12 e lunedì 13 aprile in diverse aree dell’Abruzzo, coinvolgendo sia la fascia adriatica sia l’entroterra. Tra i territori più interessati c’è Silvi, dove sono attesi disagi significativi e misure straordinarie per scuole e servizi. L’intervento è stato pianificato da ACA sulla condotta del Giardino, una delle infrastrutture principali del sistema acquedottistico regionale. I lavori prevedono manutenzioni tecniche, sostituzione di componenti idrauliche e operazioni di messa in sicurezza, che richiederanno lo svuotamento completo della linea.

DISAGI E RIATTIVAZIONE GRADUALE

La sospensione dell’erogazione coinvolgerà numerosi comuni delle province di Pescara e Chieti, con ripercussioni anche su alcune aree del versante nord. Nel caso di Silvi, i disagi potranno essere in parte limitati grazie a sistemi alternativi, ma non si escludono interruzioni rilevanti. Il ritorno dell’acqua non sarà immediato: la riattivazione avverrà per fasi nel corso del 14 aprile, con possibili cali di pressione e disservizi temporanei. La normalizzazione completa arriverà solo dopo i controlli sulla qualità.

ACQUA NON POTABILE DOPO IL RIPRISTINO

Anche dopo la riapertura della rete, l’acqua non potrà essere utilizzata subito per scopi alimentari. Fino al via libera della ASL, sarà vietato bere l’acqua, cucinare, lavare alimenti, stoviglie e superfici a contatto con il cibo, oltre che utilizzarla per l’igiene orale.

Sarà invece consentito l’uso per attività domestiche non alimentari, come pulizie e scarichi. Non si escludono inoltre fenomeni di torbidità, considerati normali dopo interventi di questa portata.

ORDINANZE A SILVI: SCUOLE CHIUSE E CISTERNE

Il Comune di Silvi ha adottato misure precauzionali importanti. Disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado il 12 e 13 aprile, mentre i servizi educativi 0-3 anni resteranno sospesi fino al 17 aprile.

È stato inoltre introdotto un divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per fini potabili. Ai cittadini è stato raccomandato di prestare particolare attenzione, soprattutto nelle abitazioni con autoclave, evitando l’immissione di acqua nei serbatoi durante e subito dopo l’interruzione.

Per garantire l’approvvigionamento saranno attive cisterne di acqua potabile: due i punti previsti, uno in piazza Fermi e uno a Silvi Paese, in Largo della Porta.

RACCOMANDAZIONI E SERVIZI ESSENZIALI

Il piano predisposto dal gestore prevede supporto alle utenze sensibili, come strutture sanitarie e servizi essenziali, con forniture sostitutive. È stato inoltre richiesto il supporto del Ruzzo Reti per favorire il riempimento della rete lungo la costa tra Silvi e Città Sant’Angelo.

Ai cittadini viene consigliato di organizzarsi per tempo con scorte di acqua confezionata, prestando attenzione particolare a bambini, anziani e persone fragili. Importante anche pianificare le attività domestiche e lavorative che richiedono acqua potabile.

Le autorità invitano infine a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali: eventuali variazioni nei lavori potrebbero dipendere anche dalle condizioni meteo, mentre il ritorno alla piena potabilità sarà stabilito solo dopo gli esiti delle analisi sanitarie.