GIULIANOVA, PERSEU NON CONVOCATO: ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE E CASO ANCORA APERTO

Il Giulianova Calcio 1924 ha deciso di non convocare Fausto Perseu per la gara contro il Castelfidardo, in programma oggi alle ore 15 e valida per il campionato di Serie D Girone F.

Il calciatore, 24 anni, è coinvolto in un procedimento giudiziario nel quale è imputato insieme ad altri due ex compagni di squadra per una presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza, fatti che risalirebbero al periodo in cui militava nel Bra.

La decisione della società arriva dopo che la vicenda è emersa pubblicamente nei giorni scorsi. Il club abruzzese aveva già diffuso una nota ufficiale per chiarire la propria posizione, sottolineando la delicatezza del caso e la necessità di attenersi al rispetto delle procedure giudiziarie.

Nel comunicato, il Giulianova ha espresso una condanna netta verso ogni forma di violenza, in particolare quella contro le donne, definita una ferita grave e inaccettabile per la società. Allo stesso tempo, la società ha ribadito che l’accertamento dei fatti spetta esclusivamente alla magistratura, alla quale è stata rinnovata piena fiducia.

Il club ha inoltre fatto sapere di aver avviato un confronto interno con il giocatore per valutare la sua situazione personale e psicologica. Solo al termine di questo percorso saranno prese eventuali decisioni, condivise con il diretto interessato.

La mancata convocazione per la partita odierna rappresenta dunque una prima misura in attesa degli sviluppi della vicenda, mentre la società conferma di voler agire nel rispetto dei valori sportivi, etici e sociali che da sempre ne guidano l’attività.