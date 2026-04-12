MALTEMPO IN ARRIVO: PERTURBAZIONE DAL MEDITERRANEO VERSO L’ITALIA, VENTI FORTI E TEMPORALI

Una perturbazione attiva sul Mediterraneo occidentale si muove verso la nostra penisola, accentuando gradualmente l'instabilità che riguarderà, dalla serata odierna, il Nord-Ovest, per estendersi domani a buona parte del Centro. Venti in aumento al Sud, specie su Sicilia e Calabria, in estensione a Campania, Basilicata e Puglia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito a quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con possibili raffiche di burrasca forte, su Sicilia e Calabria, in estensione a Campania, Basilicata e Puglia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. L'avviso prevede, inoltre, dalla tarda serata/notte precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Valle d'Aosta, in estensione a Lombardia occidentale, Emilia-Romagna, e dalla mattinata di domani su Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla sul territorio di Umbria e Molise, e su settori di altre sette regioni, dalla Val d'Aosta all'Abruzzo.