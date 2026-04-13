I LETTORI CI SCRIVONO / PASSEGGIATA DOMENICALE NEL BOSCHETTO DELL'INCIVILTÀ



Passeggiata domenicale, quella della nostra lettrice Sara, con il figlio, nel boschetto di Villa Viola (per intenderci, a Villa Mosca, salendo verso Scapriano, sulla sinistra prima del bivio per Colleparco). Una passeggiata istruttiva, mamma e bambino hanno potuto scoprire le "bellezze" della natura incontaminata (e ovviamente indomita) teramana: calcinacci, immondizia di ogni genere, bottiglie di plastica, sigarette, resti di serate erotiche e anche due siringhe. Proprio una bella passeggiata... proposta: perché non portarci in gita la scuole?