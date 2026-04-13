ASSALTANO BUS A COLPI DI LATTINE DI COCA COLA PIENE



Non convinti dalla scritta “fuori servizio”, hanno deciso di assaltare un bus a colpi di lattine di Coca Cola piene. Serata movimentata nell’area del terminal di Collemaggio all’Aquila dove intorno alle 21 si è verificato un episodio di violenza ai danni di un autobus urbano. Secondo le prime informazioni, un piccolo gruppo di giovani extracomunitari– tre o quattro persone – avrebbe dato origine a momenti di forte tensione dopo un confronto acceso con l’autista del mezzo. La situazione sarebbe degenerata al termine della corsa, quando il conducente ha chiesto ai ragazzi di scendere, spiegando che il servizio era concluso. Una richiesta che non è stata accolta di buon grado: dalle parole si è passati rapidamente ai fatti. I giovani, infatti, avrebbero iniziato a scagliare contro il bus alcune lattine di Coca Cola ancora piene, prendendo di mira la parte anteriore del mezzo. Il parabrezza è stato colpito ripetutamente e un finestrino laterale sul lato guida è andato in frantumi. Durante quei momenti concitati, l’autista – rimasto fortunatamente illeso – ha deciso di allontanarsi per evitare il peggio. Il gruppo non si sarebbe fermato neppure davanti a questo, tentando anche di inseguirlo. Spaventato per la propria sicurezza, il conducente ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia, ma al loro arrivo i responsabili si erano già dileguati.



foto: elaborazione AI - certastampa digital