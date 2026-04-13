VIDEO- FOTO/ CANTI E BALLI IN CHIESA PER SALUTARE I MALGASCI DIVENTATI TERAMANI

Una serata di musica e incontro tra culture ha animato la Parrocchia della Madonna della Salute a Villa Mosca, dove ieri si è svolto un concerto di canti malgasci capace di coinvolgere profondamente la comunità religiosa locale. Protagonisti dell’evento sono stati i missionari trinitari, che hanno proposto un ricco repertorio di canti e danze tradizionali del Madagascar. Un’occasione non solo artistica, ma anche simbolica: attraverso la musica, infatti, si è cercato di costruire un ponte tra realtà lontane, favorendo la conoscenza reciproca e il dialogo tra culture diverse. La serata si inserisce nel percorso di celebrazione dei cento anni di presenza dei missionari in Madagascar, una storia che affonda le sue radici nel 1926 e che prosegue ancora oggi. Dal 2011, i trinitari sono attivi anche in Italia, proprio a Villa Mosca, diventando un punto di riferimento per la comunità locale. Oltre a Teramo, la loro presenza si estende anche in altre città italiane come Corropoli, Isernia e Roma, oltre che in diversi Paesi europei, a testimonianza di un impegno missionario sempre vivo e diffuso. A rendere ancora più significativo il concerto è stata la partecipazione di un gruppo di studentesse provenienti dal Madagascar, attualmente iscritte all’Università di Teramo. Le giovani, già parte integrante del coro della chiesa, hanno contribuito con entusiasmo alle esibizioni, portando sul palco non solo la loro voce, ma anche un pezzo della loro identità culturale. Un evento che ha saputo unire fede, tradizione e integrazione, trasformando una semplice serata in un momento di autentica condivisione.