IN CAMMINO PER LA RICERCA SCIENTIFICA, GRANDE PARTECIPAZIONE A TORTORETO

Con grande successo si è svolta ieri a Tortoreto la settima edizione di “In cammino per la ricerca scientifica”, iniziativa promossa dalla Delegazione di Teramo della Fondazione Umberto Veronesi ETS e dall’Amministrazione Comunale di Tortoreto, guidata dal Sindaco Domenico Piccioni. La manifestazione mira a sostenere il finanziamento di una borsa di ricerca annuale per un giovane ricercatore abruzzese, nell’ambito del bando pubblico della Fondazione Umberto Veronesi ETS. La Delegazione di Teramo, nei dodici anni dalla sua costituzione, ha già finanziato dodici borse di ricerca annuali a sostegno di eccellenti studiosi e studiose del territorio. La camminata ha unito i temi solidali alla valorizzazione del territorio: il percorso, con partenza da Piazza Garibaldi, ha permesso ai visitatori di ammirare le bellezze architettoniche e la meravigliosa collina, con il suggestivo sfondo del mare. Al rientro, l’Amministrazione Comunale ha anche previsto una breve visita del borgo medievale, con particolare attenzione alla tela del “Battesimo di Sant’Agostino” di Mattia Preti ed agli affreschi di Giacomo Bonfini. Siamo estremamente soddisfatti per l’ottima partecipazione registrata, che ha permesso di offrire un concreto sostegno alla ricerca scientifica della Fondazione Umberto Veronesi ETS - ha commentato l’Assessore al Turismo ed alla Promozione del Territorio Giorgio Ripani - Tortoreto e l’intera Val Vibrata hanno risposto con entusiasmo ad un appuntamento che unisce solidarietà e valorizzazione del territorio. Particolarmente apprezzata è stata anche la visita guidata finale, che ha consentito ai partecipanti di conoscere meglio le nostre bellezze culturali in un clima di condivisione e accoglienza. Un sentito ringraziamento va alla Delegazione di Teramo della Fondazione Veronesi, alla Pro Loco Tortoreto Borgo di Mare, all’Associazione Avvenire, all'Associazione Nazionale Carabinieri di Alba Adriatica, alla Confraternita della Misericordia di Tortoreto, agli sponsor, ai volontari ed a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. L’iniziativa ha confermato, ancora una volta, la capacità della Comunità Tortoretana di mobilitarsi attorno a valori importanti come ricerca scientifica, prevenzione, solidarietà.

Foto panoramica di Francesco Alberti.