È MORTO NELLA NOTTE PINO SCIARRA, APPREZZATISSIMO ANATOMOPATOLOGO



È morto l’anatomopatologo Pino Sciarra. Aveva 78 anni. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del decesso, ma si tratterebbe di un arresto cardiaco, forse durante ilo sonno. A scoprirne il decesso sarebbe stata la figlia, che l'aveva cercato al telefono e non aveva avuto riposta. Figura stimata nel mondo medico, Sciarra è stato per decenni un punto di riferimento nel campo dell’anatomia patologica, contribuendo con il suo lavoro alla diagnosi e allo studio di numerose patologie. La sua attività si è distinta non solo per il rigore scientifico, ma anche per l’impegno forense, come consulente del Tribunale di Teramo. È stato l'autore di numerosissime autopsie nei casi di cronaca più importanti. Tutti noi giornalisti gli dobbiamo riconoscenza per la cortesia con la quale, sempre, ha saputo offrirci la sua competenza professionale. È stato per anni direttore medico del Laboratorio di Patologia Clinica presso l'Ospedale Mazzini di Teramo, lasciandolo nel 2014 per raggiunti limiti di età, ma senza per questo smettere di lavorare, anzi.. Nel corso della sua carriera ha collaborato con ospedali e istituzioni sanitarie, lasciando un segno profondo sia sul piano professionale che umano. Colleghi e collaboratori lo ricordano come un medico appassionato, sempre disponibile al confronto e dotato di grande umanità.