INCINTA, INCIAMPA, CADE E PERDE CONOSCENZA

Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri a Roseto degli Abruzzi, dove una donna in gravidanza è rimasta vittima di un incidente mentre si trovava in compagnia della famiglia. Erano circa le 18.20 quando la 30enne, residente ad Atri e al settimo mese di gestazione, stava passeggiando nella pineta nei pressi della stazione insieme al marito e ai figli piccoli. Durante il tragitto ha perso l’equilibrio, probabilmente a causa di una radice affiorante dal terreno, cadendo rovinosamente al suolo e colpendo con violenza sia il volto sia l’addome. Subito dopo l’impatto la donna ha perso conoscenza e ha iniziato a manifestare ripetute crisi convulsive, scatenando il panico tra le persone presenti, accorse in pochi istanti sul posto. Dopo lunghi minuti di apprensione, la donna ha ripreso conoscenza poco prima dell’arrivo dei sanitari. Il personale del 118, giunto sul posto, ha provveduto al trasporto in ospedale per gli accertamenti necessari.