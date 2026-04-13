VIDEO-FOTO/ SLAVINA AI PRATI DI TIVO, ALMENO OTTO APPARTAMENTI DEVASTATI: RESIDENTI ANCORA SENZA RISPOSTE, OGGI SOPRALLUOGO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Sono almeno otto gli appartamenti devastati dalla slavina del primo aprile ai Prati di Tivo nel residence Prati di Tivo. Tra questi, un’abitazione rialzata è stata letteralmente sfondata dalla massa di neve, a testimonianza della violenza dell’evento. Eppure, a distanza di giorni, tutto sembra già finito nel dimenticatoio. Il piazzale è stato riaperto, ma per chi ha perso la casa l’emergenza è tutt’altro che conclusa. C’è anche chi aveva acquistato un appartamento nel residence proprio quest’anno e oggi si ritrova senza nulla. Solo nelle ultime ore è stato effettuato un primo sopralluogo da parte della Protezione Civile insieme all’amministratore di condominio, Clementoni. Danni per milioni. Un intervento tardivo, mentre sul fronte operativo regna ancora l’immobilismo. La macchina organizzativa, infatti, non è ancora partita: nessuna risposta concreta, nessun segnale chiaro per i residenti colpiti. E intanto, tra danni e incertezze, cresce la rabbia di chi aspetta ancora aiuto.