TERAMO, AL BONOLIS LA PARTITA DEL CUORE: ATTORI, PARLAMENTARI E ALL STARS IN CAMPO PER LA SOLIDARIETÀ

Il 13 giugno, allo Stadio Gaetano Bonolis, andrà in scena un evento che unisce sport, spettacolo e beneficenza. A partire dalle ore 17 scenderanno in campo la Nazionale Attori, la Nazionale Parlamentari e le All Stars Abruzzo, per una sfida all’insegna del divertimento ma soprattutto della solidarietà. Tra i protagonisti attesi anche volti noti del cinema e della televisione, pronti a trasformare la partita in un’occasione speciale capace di andare oltre il calcio. L’intero evento, infatti, ha uno scopo benefico: sostenere le attività della Fondazione Bambino Gesù. Nata nel 1996 per volontà di Papa Giovanni Paolo II con il nome “Cari Bambini”, la fondazione ha assunto nel 2000 l’attuale denominazione e opera per supportare lo sviluppo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, eccellenza sanitaria riconosciuta a livello nazionale e internazionale nella cura dei più piccoli. I biglietti per assistere alla partita sono già disponibili online su ciaotikets.