TERAMO, CAMBIA LA VIABILITÀ PER I LAVORI ALLA SCUOLA SAVINI: STRADE CHIUSE E DIVIETI DI SOSTA DAL 16 APRILE

Scattano da mercoledì 16 aprile importanti modifiche alla viabilità nel quartiere Santo Spirito a Teramo, necessarie per consentire l’avvio dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado “Francesco Savini”. Il provvedimento, firmato dal dirigente dei lavori pubblici Pierluigi Manetta, introduce una serie di limitazioni al traffico e alla sosta che resteranno in vigore per tutta la durata del cantiere. L’intervento riguarda il recupero strutturale, energetico e funzionale dell’edificio scolastico, reso inagibile dopo il sisma del 2016, con un cronoprogramma previsto di circa due anni. Nel dettaglio, lungo via Giovanni Pascoli viene istituito il doppio senso di circolazione nel tratto tra via Luigi Brigiotti e piazza Dante, accompagnato dal divieto di sosta permanente su entrambi i lati con rimozione forzata. Allo stesso tempo, cambia la circolazione anche nelle strade limitrofe: via Luigi Brigiotti sarà chiusa al traffico veicolare in un tratto, mentre il passaggio pedonale sarà consentito solo su un lato attraverso un percorso protetto. Modifiche significative anche per via Giannina Milli, dove in alcuni tratti sarà vietato il transito sia ai veicoli che ai pedoni, mentre in altre zone verranno introdotti sensi unici e obblighi di direzione per garantire la sicurezza attorno all’area di cantiere. Previsti inoltre divieti di sosta temporanei, nella giornata del 16 aprile dalle 6 alle 20, su diverse vie della zona, tra cui via Giosuè Carducci, via Giovanni Pascoli e la stessa via Luigi Brigiotti, per consentire l’allestimento del cantiere. L’ordinanza prevede anche la realizzazione di attraversamenti pedonali e l’installazione di segnaletica dedicata per garantire la sicurezza dei cittadini e regolare i nuovi flussi di traffico. Il Comune invita residenti e automobilisti a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a programmare eventuali percorsi alternativi per evitare disagi durante l’esecuzione dei lavori.