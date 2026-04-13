FOTO/ CEDONO TETTO E SOLAI DI UN EDIFICIO ABBANDONATO: DUE FAMIGLIE COSTRETTE A LASCIARE CASA

Attorno alle 19:30, a Frondarola si è verificato il crollo del tetto e dei solai di un immobile disabitato da anni, già interessato in passato da lavori di messa in sicurezza. Sul posto sono arrivati tempestivamente i Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri e alla Polizia locale, che hanno delimitato l’area e disposto, in via precauzionale, l’evacuazione di due nuclei familiari residenti nelle abitazioni confinanti. A seguire da vicino le operazioni anche il sindaco Gianguido D’Alberto e la vicesindaca Stefania Di Padova, presenti per verificare la situazione e garantire supporto alle persone coinvolte. Una delle famiglie ha trovato sistemazione presso parenti, mentre per l’altra è stata attivata una soluzione temporanea grazie al servizio di Pronto intervento sociale del Comune. Nel frattempo è stata allertata l’azienda che aveva già eseguito interventi sull’edificio: nella giornata di domani effettuerà un sopralluogo con i tecnici comunali per fare il punto sulle opere realizzate, valutare eventuali nuovi interventi e definire i tempi necessari per consentire il rientro nelle abitazioni evacuate. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire l’evolversi della situazione, sia sul fronte della sicurezza dell’immobile sia per quanto riguarda l’assistenza alle famiglie coinvolte e il loro ritorno a casa.