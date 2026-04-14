DA OGGI A METÀ GIUGNO IL TRASLOCO DELLA PREFETTURA, POI VIA AI LAVORI



È partito questa mattina, alle 7.30, il trasferimento della Prefettura dalla storica sede di Corso San Giorgio verso i nuovi uffici all’ex Consorzio agrario, nella zona dei Tigli. Un’operazione complessa, destinata a protrarsi per diverse settimane e concludersi indicativamente entro la metà di giugno. A occuparsi materialmente del trasloco è la ditta di Fausto Rapagnà, incaricata attraverso una procedura gestita dall’Usr sulla piattaforma Mepa. Le operazioni riguardano lo spostamento di arredi, documentazione e attrezzature, con una pianificazione studiata per garantire la continuità delle attività amministrative durante tutto il periodo del trasferimento. Il cronoprogramma prevede interventi graduali, proprio per limitare eventuali disagi agli uffici e all’utenza, mentre la nuova sede ai Tigli si prepara ad accogliere progressivamente il personale e i servizi della Prefettura.