COLONNINA ENEL ABBANDONATA A TERRA DA MESI: LA DENUNCIA DEI LETTORI RESTA INASCOLTATA

Sono passati mesi, ma nulla è cambiato. La colonnina Enel per la ricarica delle auto elettriche che si trova su piazzale San Francesco continua a giacere a terra, inutilizzabile, senza che nessuno sia intervenuto per ripristinarla. Una situazione che sta suscitando sempre più malumori tra i cittadini. A segnalare nuovamente il problema è un lettore, che anche questa mattina ha scritto per denunciare l’ennesimo caso di incuria. La vicenda, già portata all’attenzione pubblica nei mesi scorsi anche attraverso le pagine di Certastampa.it, sembra essere finita nel dimenticatoio (GUARDA ARTICOLO QUI) L’infrastruttura, pensata per incentivare la mobilità sostenibile, si è trasformata in un simbolo di degrado e inefficienza. Da tempo la colonnina è fuori uso e abbandonata al suolo, senza alcuna messa in sicurezza né segnali di intervento imminente. I residenti della zona parlano di una situazione paradossale: da un lato si promuove la transizione ecologica, dall’altro non si riesce nemmeno a garantire il funzionamento delle poche strutture presenti sul territorio. “È assurdo – commenta il lettore – che dopo mesi dalla prima segnalazione non sia stato fatto ancora nulla. Ogni giorno passa e tutto resta com’è, come se il problema non esistesse”. Il caso riaccende il tema della manutenzione e della gestione degli spazi pubblici, oltre a quello della responsabilità degli enti preposti. Chi deve intervenire? Perché nessuno si è ancora attivato? Intanto, la colonnina resta lì, a terra, sotto gli occhi di tutti. E con essa cresce il senso di abbandono da parte di cittadini che chiedono risposte e, soprattutto, interventi concreti.