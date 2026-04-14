PD: "URGE UN DIRETTORE GENERALE PER RIORGANIZZARE IL COMUNE DI TERAMO E CONTROLLARE GLI UFFICI ALLO SBANDO"

Il Partito Democratico alza il livello del confronto politico a Teramo e rilancia sull’organizzazione della macchina amministrativa. Nel corso di una riunione svoltasi ieri sera, il partito ha indicato al sindaco la necessità di procedere con la nomina di un direttore generale, ritenuta ormai indispensabile per riportare ordine negli uffici comunali. Secondo quanto emerso, il ruolo della segretaria comunale non sarebbe stato svolto pienamente secondo le previsioni contrattuali, rendendo necessario un intervento strutturale. Da qui la proposta di pubblicare un bando pubblico per individuare una figura tecnica qualificata, capace di riorganizzare un apparato amministrativo descritto come in forte difficoltà. L’obiettivo è arrivare alla selezione del nuovo direttore entro i prossimi sette mesi. A fronte delle numerose ricostruzioni apparse sulla stampa, il partito ha ritenuto opportuno chiarire la propria posizione con una nota stampa che qui riportiamo a firma della segretaria comunale Pamela Roncone.

«I cittadini chiedono risposte concrete e capacità di governo, non polemiche», è la linea ribadita dai dem, che rivendicano un impegno costante nel dare soluzioni ai problemi della città. Nella stessa serata si è riunita l’assemblea cittadina del Partito Democratico di Teramo, che ha conferito alla segreteria un mandato preciso: avviare una verifica programmatica e lavorare alla costruzione di una nuova giunta, con l’obiettivo di rafforzare e migliorare l’azione amministrativa. Il partito sottolinea come negli ultimi anni la città abbia attraversato una fase significativa, caratterizzata dall’avvio di numerosi interventi e progetti. Un percorso che non si intende interrompere, ma consolidare, ponendo maggiore attenzione anche alla gestione ordinaria — dai parcheggi alla pulizia urbana, dalla manutenzione al verde pubblico — e proseguendo parallelamente con opere più complesse, tra cui la riqualificazione del vecchio stadio e del teatro comunale. Viene ribadita inoltre la piena lealtà nei confronti del sindaco e il ruolo centrale del centrosinistra nella guida della città. Un ruolo che il partito intende esercitare mettendo in campo competenze e risorse, sia sul piano politico sia su quello amministrativo. Tra i risultati rivendicati figurano le battaglie portate avanti negli ultimi anni: dalla questione del nuovo ospedale al potenziamento dei servizi sanitari territoriali, fino al recupero dei fondi del Masterplan destinati all’ex manicomio, individuato come snodo strategico per il rilancio del centro storico. Il Partito Democratico evidenzia anche il punto di partenza dell’attuale amministrazione, descrivendo una città ereditata dal centrodestra priva di progettualità e segnata da una fase di commissariamento dovuta a divisioni interne. Oggi la sfida è diversa: gestire in modo efficace i numerosi cantieri aperti, con l’obiettivo di restituire ai cittadini una città più sicura, moderna e vivibile. In questo quadro si inserisce anche l’apertura, da parte del sindaco, di una breve fase di confronto politico, ritenuta utile per definire con chiarezza le priorità dei prossimi due anni e per costruire un riassetto amministrativo capace di tradurre le scelte politiche in risultati concreti. Il Partito Democratico, conclude la segretaria Pamela Roncone, è pronto a fare la propria parte «con lealtà e senso di responsabilità», contribuendo al percorso di riorganizzazione e rilancio della città.