FOTO/ AL VIA I LAVORI ALL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI TERAMO: PARTITA LA PRIMA FASE DEL CANTIERE TANTO ATTESA DA ANNI

Da circa dieci giorni sono ufficialmente iniziati gli interventi all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Teramo, un complesso da tempo al centro dell’attenzione cittadina per il suo valore storico e per le prospettive di riqualificazione. A eseguire i lavori è la ditta aquilana Vittorini, che si è aggiudicata l’appalto bandito dall’Università di Teramo, ente proprietario dell’area e promotore del progetto di recupero. In questa prima fase operativa, le attività si stanno concentrando principalmente sulla rimozione e sul trasferimento delle attrezzature storiche ancora custodite all’interno della struttura. Si tratta di materiali e oggetti che, nel corso degli anni, hanno accompagnato la vita quotidiana dei pazienti ospitati nell’ex ospedale e che oggi rappresentano una preziosa testimonianza della memoria sanitaria e sociale del territorio. Proprio per questo, le operazioni vengono svolte con particolare attenzione, nel rispetto del valore storico degli elementi presenti. Parallelamente, si stanno predisponendo tutte le condizioni necessarie per l’avvio della fase più propriamente strutturale del cantiere. Nei prossimi giorni è infatti prevista l’installazione di una gru, passaggio fondamentale che segnerà un cambio di passo nei lavori e renderà visibile anche dall’esterno l’avanzamento dell’intervento. Il progetto di riqualificazione dell’ex ospedale psichiatrico è atteso da tempo dalla comunità teramana, che guarda con interesse alla trasformazione di uno spazio simbolico della città. L’obiettivo è quello di restituire nuova vita a un complesso che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento sanitario, convertendolo in una struttura funzionale alle esigenze attuali e capace di integrarsi con il tessuto urbano. L’avvio del cantiere rappresenta dunque un momento significativo non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche sotto il profilo culturale e sociale, segnando l’inizio di un percorso di recupero e valorizzazione destinato a incidere sul futuro dell’area e dell’intera città.