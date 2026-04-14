ANTONETTI: «SIAMO ALLA FARSA DEL FINTO AZZERAMENTO»



Siamo ormai alla farsa! Il finto azzeramento della giunta da parte del Sindaco rappresenta la certificazione della sua incapacità di amministrare, della consueta presa giro dei teramani, della totale confusione in cui versa ormai da ben otto anni e del totale fallimento della sua amministrazione. Di fronte a una città in ginocchio, che si trova in balia delle sue scelte amministrative scellerate e dannose e che avrebbe bisogno di una guida forte che non sperperi, tra l’altro, le ingenti risorse del Pnnr e della ricostruzione, il Sindaco fa finta di mostrare i muscoli ai partiti che lo sostengono di cui, in realtà, è da sempre ostaggio. In effetti, il Pd di Sandro Mariani, il partito del Presidente della Provincia e quello di Cavallari continuano a tenerlo in pugno e gli chiedono da tempo l’ennesimo rimpasto bacchettandolo a ogni piè sospinto e trattandolo, usando le parole del Manzoni, come “un vaso di terracotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro”…! E in questo triste e avvilente teatrino della non politica il Sindaco crede che i teramani siano “stupidi” e che considerino il suo gesto un atto coraggio. Si tratta, invece dell’esatto contrario, e cioè di un mal riuscito bluff che costituisce un gesto di paura e di debolezza. Un vero condottiero, davanti a cotanto scempio, avrebbe il coraggio di dimettersi e di mandare tutti a casa. Sarebbe il momento giusto per il Sindaco per avere un sussulto di coraggio e orgoglio e dimettersi. Ma si sa, citando sempre il Manzoni, “il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare”…. Che disastro!

Carlo Antonetti