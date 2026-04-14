FOTO/ PALA MECCANICA PERDE IL CONTROLLO E FINISCE CONTRO UN'ABITAZIONE SFONDANDOLA



Si è schiantata contro un'abitazione mentre lavorava nei campi, provocando danni alla struttura. Incidente particolare quello della pala meccanica finita contro un’abitazione di campagna, in contrada Cagno di Atri. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo da lavoro stava effettuando una manovra in retromarcia quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo, andando a impattare contro una parete dell’edificio. L’urto ha causato danni al muro e il distacco di materiale, con detriti finiti anche all’esterno. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato le verifiche statiche sull’immobile. L’autista della pala meccanica è rimasto leggermente ferito: soccorso sul posto, è stato medicato e le sue condizioni non destano preoccupazione, ha riportato solo escoriazioni e l'uomo si trova ora al pronto soccorso dell'ospedale di Atri. Ancora da chiarire la dinamica precisa dell’incidente, anche se sembra che l'uomo a bordo dell'escavatore abbia perso il controllo del mezzo finendo nella scarpata. Nel frattempo, la zona è stata delimitata per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei detriti. Sul posto è accorso il Sindaco Piergiorgio Ferretti ed anche i carabinieri della locale stazione.