PALA MECCANICA PERDE IL CONTROLLO E FINISCE CONTRO UN'ABITAZIONE,





Si è schiantata contro un'abitazione mentre lavorava nei campi, provocando danni alla struttura. Incidente particolare quello della pala meccanica finita contro un’abitazione di campagna, in contrada Cagno di Atri.Secondo una prima ricostruzione, il mezzo da lavoro stava effettuando una manovra in retromarcia quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo, andando a impattare contro una parete dell’edificio. L’urto ha causato danni al muro e il distacco di materiale, con detriti finiti anche all’esterno. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato le verifiche statiche sull’immobile. L’autista della pala meccanica è rimasto leggermente ferito: soccorso sul posto, è stato medicato e le sue condizioni non destano preoccupazione.Ancora da chiarire la dinamica precisa dell’incidente, su cui sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti. Nel frattempo, la zona è stata delimitata per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei detriti.

foto archivio