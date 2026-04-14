SUCCESSO PER L’OPEN DAY DELL’UNIVERSITÀ DI TERAMO, SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE E ACCESSIBILE CON LA NO-TAX AREA A 26MILA EURO

Si è concluso con successo l’Open Day dell’Università degli Studi di Teramo, che oggi ha ospitato oltre 800 studenti provenienti da Abruzzo, Marche, Molise, Lazio e Lombardia.

Un Ateneo sempre più aperto al mondo e attento ai servizi e al diritto allo studio: dopo il corso di Biotechnology, l’Università di Teramo lancia infatti il suo secondo corso di studio in lingua inglese in Business management ed è il primo Ateneo in Abruzzo a innalzare fino a 26mila euro la soglia ISEE che consente agli studenti l’esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie. Così il Magnifico Rettore Christian Corsi ha presentato le novità e l’offerta formativa di Ateneo aprendo l’evento insieme al delegato alla Didattica Raffaele Mascella, alla coordinatrice dell’Orientamento di Ateneo Rossella Di Federico e agli studenti italiani e internazionali.



«L’Open Day - ha dichiarato il magnifico rettore Christian Corsi - ci dà occasione di mostrare ai giovani che l’Università di Teramo è una comunità viva, inclusiva e sempre più aperta al mondo, come hanno testimoniato le studentesse e gli studenti presenti in Aula Magna. Dal prossimo anno accademico sarà attivo un nuovo corso di laurea in lingua inglese in Economia e proseguirà il potenziamento delle attività di mobilità e di collaborazione con l’estero. Offrire una prospettiva internazionale ai nostri giovani è fondamentale sia per la formazione personale che per la futura competizione nel mercato del lavoro. Ai giovani presenti oggi ho voluto, poi, ricordare l’importanza dello studio e le opportunità che un percorso universitario può offrire in termini di placement, sono certo che anche il coinvolgimento diretto nei laboratori e nelle attività pratiche dell’Open Day hanno permesso alle aspiranti matricole di avere una maggiore consapevolezza di come il nostro Ateneo possa sostenerle nel loro percorso di crescita».

I partecipanti hanno affollato le aule per le presentazioni dei 25 Corsi di laurea dell’Ateneo e per partecipare ai workshop e ai laboratori interattivi organizzati dai cinque Dipartimenti dell’Ateneo (Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze della comunicazione, Medicina Veterinaria, Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali). Gli studenti hanno, inoltre, visitato i numerosi stand informativi, i laboratori, le biblioteche, le sale studio e le strutture del Campus. Particolarmente apprezzata la presenza degli studenti internazionali che hanno raccontato la loro esperienza di mobilità e di integrazione all’Università di Teramo, sottolineando come l’Ateneo sia ormai un crocevia di culture e un trampolino verso il mondo. Le presentazioni dei percorsi di studio nelle varie aule non sono state solo teoriche. Ogni Corso di laurea ha saputo declinare la propria offerta in modo interattivo permettendo agli studenti di cimentarsi con gli strumenti del mestiere, in una reale proiezione verso il mondo del lavoro.