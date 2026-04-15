PREMIO BORSELLINO CON SPIDERMAN A ROSETO TORTORETO E ALLA PEDIATRIA DI TERAMO

Ancora una “narrazione positiva” del 34 Premio Borsellino. Dopo il grande successo della rassegna “Abruzzo contro il bullismo” univocamente considerata la più importante rassegna contro il bullismo in Italia con i suoi 20 incontri in tutto l’Abruzzo con testimoni d’eccezione il 15 aprile, alle ore 9.00, la palestra dell’Istituto Comprensivo Roseto 1 e giovedi 16 aprile nella sala Arit di Tortoreto ospiterà l’incontro con Mattia Villardita, noto in tutta Italia come lo “Spider-Man” degli ospedali, recentemente scelto anche come testimonial italiano legato al celebre supereroe.

Spiderman incontrerà anche i piccoli ricoverato all’ospedale Mazzini di Teramo

Quella di Villardita è una storia autentica di coraggio e rinascita. Dopo aver affrontato in prima persona, sin da bambino, un lungo percorso ospedaliero fatto di interventi e difficoltà, ha deciso di trasformare la propria esperienza in un gesto concreto di altruismo. Dal 2018, infatti, veste i panni di Spider-Man per entrare nei reparti pediatrici e portare sorrisi, conforto e speranza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

Nel giugno scorso ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a riconoscimento del suo straordinario impegno nel volontariato.

L’incontro con gli studenti sarà un momento di riflessione sul valore del volontariato, sulla capacità di rialzarsi dopo la malattia e sull’importanza di restituire agli altri ciò che si è ricevuto, trasformando il dolore in opportunità di crescita e condivisione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di sensibilizzazione promosso dal Premio Nazionale Paolo Borsellino, da sempre impegnato nella diffusione dei valori della legalità, della responsabilità sociale e dell’impegno civico tra le giovani generazioni.

Gli incontri saranno coordinati dalla portavoce del Premio Francesca Martinelli.